Bocca, appello a Draghi: “Un Ministero per il turismo con competenze e risorse adeguate”

12:41

“Chiediamo che il nuovo Governo dia il via ad un processo che conduca in tempi brevi ad una revisione del modello di governance, affidando la regia delle politiche nazionali ad un Ministero con competenze specifiche e dotato di adeguate risorse”.

Parte dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca l’appello al prossimo esecutivo, al quale viene richiesto a gran voce “un coinvolgimento del turismo nel processo di sviluppo, questo nell’interesse del Paese – prosegue Bocca -. Spesso da un momento di crisi scaturiscono opportunità virtuose: è ciò che auspichiamo accada con l’ingresso sulla scena italiana di Mario Draghi, incaricato dal nostro presidente Mattarella di fabbricare un nuovo Governo. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo alla squadra che entrerà in campo”.



Tra le misure da intraprendere, secondo il presidente, in primis la campagna di vaccinazione, ma questa deve essere accompagnata da un forte segnale di attenzione nei confronti di un comparto fondamentale per l’economia che però ha patito più di altri gli effetti della pandemia.