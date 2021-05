LAMBRO, elettrici a tre ruote per il turismo e non solo

08:23

Gli elettrici a tre ruote per il trasporto di persone e merci. Belli, sicuri, al servizio di viaggiatori e aziende.

Possono accompagnare i vostri clienti ovunque: nelle diverse aree dei resort, all’interno dei villaggi turistici, sui campi da golf oppure nelle strade a traffico limitato dei centri storici. Ovunque non sia consentito muoversi con mezzi di trasporto ordinari, la nuova linea di veicoli elettrici a tre ruote LAMBRO ideata da Repower è la soluzione ecologica e ideale per gestire con agilità il trasporto di persone, bagagli e merci nelle strutture e sui territori frequentati dai turisti.

Praticità e design

Rosso, bianco e antracite sono i colori che contraddistinguono i modelli LAMBROgio e LAMBROgino, veri e propri oggetti di design frutto della creatività di Makio Hasuike, designer di fama mondiale nonché Compasso d’Oro alla Carriera. LAMBROgino, in particolare, è il modello che meglio si adatta alle esigenze delle imprese ricettive e del turismo. È un veicolo innovativo, divertente e al contempo di grande stile, utile per movimentare gli ospiti di villaggi e resort, anche con bagagli al seguito. Tutto questo a emissioni zero e garantendo una perfetta integrazione del mezzo nel contesto urbano.

“Il nostro impegno nella mobilità elettrica – tiene a precisare l’azienda - esprime la ricerca costante di equilibrio tra innovazione industriale e rispetto dei luoghi, attraverso un calibrato abbinamento tra tecnologia evoluta e design esclusivo”. La filosofia di e-mobility di Repower punta infatti alla realizzazione di mezzi elettrici e infrastrutture di ricarica rispettosi della cornice ambientale e anche del contesto lavorativo di chi li adotta.



Sicurezza per i passeggeri

Dotato di un’autonomia variabile fra i trenta e i quaranta chilometri e ricaricabile in meno di sei ore tramite una normale presa, LAMBROgino, può viaggiare a una velocità massima di venticinque chilometri orari. La sicurezza dei passeggeri è garantita da robusti pneumatici ad ampio battistrada che consentono una maggiore stabilità e aderenza, da pedali chiodati che permettono una perfetta presa del piede e da un efficace sistema antiribaltamento. Una capote retraibile e sfoderabile opzionale, realizzata in tessuto impermeabile di derivazione nautica, protegge in qualunque situazione climatica il rider, i passeggeri e l’eventuale carico. Per garantire il massimo comfort sono previste anche protezioni removibili antiurto sul corrimano laterale e protezioni antisdrucciolo sulla salita. All’occorrenza LAMBROgino è perfetto anche per movimentare merci e attrezzi da lavoro, per farlo è sufficiente rimuovere la panchina destinata agli ospiti.



Non solo passeggeri

Le aziende che scelgono LAMBRO possono contare su un veicolo versatile, utilizzabile anche per il trasporto delle merci. LAMBROgio pensato per il trasporto di materiali e attrezzature è adatto alle consegne veloci e dell’ultimo miglio. Il vano di carico chiuso può essere dotato di un pianale utile a una maggiore sicurezza e stabilità delle merci trasportate ma, se disposto in verticale, può essere utilizzato come appendiabiti.



I cargo bike LAMBRO si adattano insomma ad ogni situazione e alle nuove esigenze di lavoro e di trasporto delle imprese del turismo, non dimenticando mai la cura e l’attenzione per le persone e le merci che accolgono a bordo.



Per informazioni: numero verde 800 903 900, da lunedì a venerdì 8.30-18.30