Fondazione Sistema Irpinia, al cuore di una realtà “tutta da scoprire”

15:27

Valorizzazione del territorio e promozione del patrimonio culturale: queste le leve su cui si svilupperà l’attività di Fondazione Sistema Irpinia, realtà nascente istituita dalla Provincia di Avellino.

Valorizzazione del territorio e promozione del patrimonio culturale: queste le leve su cui si svilupperà l’attività di Fondazione Sistema Irpinia, realtà nascente istituita dalla Provincia di Avellino.

Al centro dei lavori, la promozione di un’area che ha molti punti forti per l’incentivazione di un turismo di qualità, da svilupparsi attraverso azioni di marketing strategico e realizzazione di eventi culturali come "Natale al Borgo" (scopri il programma), una manifestazione itinerante che si svilupperà in un percorso ideale toccando diversi comuni dell'Irpinia.



I 29 hub territoriali

La scelta di suddividere la "destinazione Irpinia" in distretti culturali ha portato a riconoscere la presenza di beni culturali e ambientali, servizi e attività produttive in sinergia tra loro.

La provincia si suddivide quindi in 29 ramificazioni, veri e propri hub territoriali per offrire accoglienza e informazione in una terra ancora tutta da scoprire.



Tesori da scoprire

Una ‘terra di mezzo’, a pochi chilometri dai principali attrattori della Campania: questo il volto dell’Irpinia, pronto a catturare l’attenzione non solo dei viaggiatori stranieri ma anche dei nostri connazionali grazie a paesaggi unici.

Innumerevoli le attività da praticare in sinergia con una natura affascinante: dal trekking all’escursionismo, dalle esperienze autentiche nei borghi alla scoperta dell’enogastronomia, senza dimenticare la ricca produzione che vanta tre vini docg: Fiano, Greco e Taurasi.

Ma non è tutto. L’Irpinia è anche terra di tradizioni e riti che affondano le radici in origini antiche, custodendo musei, biblioteche, aree archeologiche con anfiteatri e mausolei funerari, siti ecclesiastici, palazzi storici e complessi monumentali, castelli, torri e strutture fortificate.



Tradizione autentica

Ma quel che più affascinerà i visitatori è il lato autentico di questa gemma d’Italia. Gli irpini sapranno infatti trasmettere ai viaggiatori l’essenza dell’autenticità, che si percepisce ad esempio nella transumanza, patrimonio immateriale Unesco ed espressione del più autentico e profondo connubio uomo-natura. L’arte contadina, con i suoi riti, i balli, i profumi, coinvolgerà direttamente i visitatori nei processi di lavorazione del grano, della pasta, dei prodotti tipici e della vendemmia.

Infine, spazio anche al segmento lusso, con un’offerta composta da resort, relais, alberghi diffusi in luoghi ideali per soggiorni rigeneranti, a contatto con le persone del luogo, ove il tempo sembra essersi fermato.



Verso il futuro

La presidente di Fondazione Sistema Irpinia, Donatella Cagnazzo, non ha dubbi: "Fondazione Sistema Irpinia nasce con lo scopo di rilanciare la nuova identità della provincia, sviluppare un'offerta territoriale unica e garantire un adeguato sistema di accoglienza. Dopo la fase emergenziale più forte del Covid abbiamo riscontrato un notevole interesse verso le aree interne caratterizzate da realtà storico culturali e anche imprenditoriali di prestigio”.

Le premesse ci sono tutte e il nuovo organismo si prepara a fare dell’Irpinia una nuova meta per un turismo vario e di qualità.