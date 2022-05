08:30

Nuova app per saltare la fila e promozioni per celebrare insieme ai clienti i primi dieci anni di attività.

Un’azienda giovane e indubbiamente capace, che anche in un non semplice 2021 è riuscita a raddoppiare il volume di fatturato del 2019. “Ci siamo trovati al momento giusto nei posti giusti”, spiega il direttore commerciale Andrea Lo Faso, ricordando come il fatto di essere stati presenti nei maggiori scali italiani in un’estate quale quella passata - in cui i nostri connazionali hanno prediletto il turismo domestico e, in particolare, i luoghi di mare - abbia contribuito a chiudere il bilancio con risultati abbondantemente oltre le attese.

In quanti scali siete presenti ad oggi?

Abbiamo iniziato la nostra attività ormai da dieci anni, partendo dalla Sicilia. Oggi presidiamo dieci scali: Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Alghero, Bari, Fiumicino, Pisa, Venezia e Bergamo. E quando dico che li presidiamo lo intendo in senso stretto, perché in ciascuno di questi aeroporti abbiamo uffici direttamente all’interno dei terminal. Ciò significa che i nostri clienti ci possono trovare con grande facilità e rapidità.



Prevedete di estendere a breve la vostra presenza in altre città della penisola?

Abbiamo in programma di aprire nuovi uffici almeno in altri tre aeroporti già entro il prossimo anno, precisamente a Napoli, Bologna e Milano. Teniamo sotto stretto controllo i trend della domanda e cerchiamo di essere presenti dove ci sia realmente necessità, in modo da cogliere nuove opportunità di business.



È infatti stata questa particolare capacità di assecondare le esigenze dei viaggiatori a favorire la vostra attività nell’estate del 2021.

Esatto. In alcuni casi abbiamo addirittura operato in controtendenza, acquistando nuove auto in prospettiva di una domanda che prevedevamo sarebbe aumentata. E infatti, quando le richieste sono cresciute, l’ampia disponibilità di vetture ci ha consentito di soddisfare un volume di prenotazioni che, soprattutto nelle località di mare, è stato altissimo.



Di quante auto disponete attualmente?

La nostra flotta arriva oggi a 4mila unità, con il recente ingresso nel parco di una piccola componente di vetture elettriche.



Quest’anno Italy Car Rent ha raggiunto i dieci anni di attività. Festeggerete il traguardo con i vostri clienti?

Certamente. Per questa ricorrenza abbiamo attivato il Codice Coupon 10 Anni che dà diritto a uno sconto del dieci per cento direttamente al momento della prenotazione della vettura.

Inoltre dal 30 giugno attiveremo l’app per il check-in digitale. I clienti potranno utilizzarla già in fase di prenotazione e, inserendo i loro dati, troveranno il contratto già pronto al momento del ritiro dell’auto in aeroporto. Sarà uno strumento utilissimo per evitare le file, soprattutto in vista dell’alta stagione.



Altre promozioni in vista dell’estate?

Dal primo maggio lanceremo l’opzione Zero Pensieri, una formula all-inclusive comprensiva di tutte le assicurazioni – inclusa quella extra per il conducente – che non richiede il deposito a garanzia su carta di credito. Questo varrà per ogni nostra filiale e, dunque, in tutti gli scali in cui siamo presenti.



Un suggerimento finale per i vostri clienti?

Tenere sempre d’occhio il nostro sito web e i nostri canali social. Ci trovano su Facebook, Instagram e Linkedin.

Seguendo le nostre pagine ci si può aggiornare costantemente e comodamente su tutte le novità, le promozioni e le proposte di contratto più vantaggiose.



Per informazioni e prenotazioni: www.italycarrent.com