Sudan, la nuova frontiera del turismo culturale

Le proposte di Shiruq per la destinazione ricca di straordinario interesse archeologico e splendidi paesaggi.

Misterioso e selvaggio, il Sudan offre innumerevoli luoghi di straordinario interesse archeologico e splendidi paesaggi, ancora poco conosciuti. In questa terra antica, la cultura africana e quella araba si incontrano e lungo la valle del fiume Nilo, che fiero attraversa il deserto del Sahara, la civiltà egizia e quella meroitica hanno scritto superbe pagine di storia. Ci sono più piramidi in Sudan che in Egitto! L’incontro con il popolo sudanese è autentico e caloroso e regala emozioni indimenticabili.

Proposte variegate ed esperienze autentiche

Un prodotto estremamente interessante per le agenzie in cerca di viaggi alternativi da presentare ai clienti, e facile da proporre grazie agli 11 diversi itinerari, pronti a soddisfare ogni tipo di esigenza e curiosità. Viaggi da 7 a 17 giorni, che spaziano dai tour più classici in 4x4 ai più dinamici Trekking, fino alle grandi spedizioni nei deserti e alla navigazione nelle acque cristalline del Mar Rosso. Proposte variegate che puntano al cuore di questa antica terra, per assaporare a pieno la sua autenticità. Ad arricchire l’esperienza, i pernottamenti all’insegna del comfort nelle strutture di proprietà di Shiruq: la Nubian Rest-House di Karima, il Meroe Lodge e il Campo pre-allestito di Tombos.



In Sudan dal 1999

Con un ufficio operativo a Khartoum e tre strutture di proprietà, Shiruq è la più grande DMC del Sudan, specializzata in tour culturali e archeologici. La guida esperta e affidabile per scoprire il Sudan più autentico e sorprendente, senza rinunciare al comfort, grazie alle strutture dagli alti standard qualitativi e di sostenibilità.



