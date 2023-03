Il compleanno di Costa Crociere: 75 partenze a prezzo speciale

08:25

La nave "Anna C" salpava per la prima volta da Genova 75 anni fa. Per celebrare l'anniversario Costa Crociere lancia una speciale promozione per le prenotazioni effettuate entro l'11 aprile.

75 anni fa salpava da Genova, diretta a Buenos Aires, con 768 Ospiti a bordo, “Anna C”, la prima nave passeggeri della storia di Costa Crociere: un viaggio memorabile, che ha dato il via al grande successo delle crociere Costa.

Il 75° anniversario è un traguardo importante, in quanto celebra per la Compagnia, unica del settore a battere con orgoglio bandiera italiana, un patrimonio di esperienze e tradizioni davvero incomparabile. In tutti questi anni Costa ha creato e condiviso con i propri Clienti momenti indimenticabili, rendendo uniche le loro vacanze, sia con l’intrattenimento e i servizi a bordo, sia a terra alla scoperta di tantissimi luoghi e culture nel mondo. Questi sono gli obiettivi che ancora oggi vengono perseguiti, nel rispetto delle identità delle popolazioni che si incontrano e integrando sempre di più la sostenibilità ambientale nella propria essenza.



Per questo speciale compleanno, al fine di tenere alta l’attenzione sul prodotto e supportare gli Agenti di Viaggio in un momento di grande domanda, Costa propone 75 crociere a un prezzo davvero vantaggioso, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. La promozione è valida per tutte le prenotazioni effettuate entro l’11 aprile 2023, con soli 50 euro di acconto per persona.



“Grazie alla nostra strategia di comunicazione, alla costante presenza in TV e ai continui investimenti in eventi di altissima esposizione mediatica come Sanremo, stiamo registrando risultati che superano i livelli del 2019 – spiega il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. In questo contesto, per supportare il Trade a continuare a performare in maniera brillante e cogliere tutte le opportunità del momento, abbiamo deciso di lanciare la nuova promozione legata al 75° anniversario della Compagnia. Oltre a questa iniziativa, continuiamo a mettere a disposizione dei nostri Partner le incentivazioni Segui-C e C-Premia, che attribuiscono ancora più valore al lavoro e all’impegno degli Agenti di Viaggio. Infine, è arrivato il momento di dare seguito agli impegni del Contratto: è infatti appena ripartito il nostro programma di Servizi C-Value 2023, che consentirà a tutte le Agenzie di ricevere fino a 27 servizi base e alle nostre Top Partner - Cost Point e Costa Point Excellence - di poter arricchire e personalizzare i loro servizi con formazione, materiali per il punto vendita e tanti altri strumenti esclusivi. Siamo convinti che ci siano tutti gli ingredienti per sostenere e proseguire la crescita positiva che rileviamo ormai da diverse settimane”.



Con i recenti festeggiamenti della 27° edizione dei Protagonisti del Mare e la partecipazione come partner all’evento musicale italiano più atteso dell’anno, con una domanda in costante crescita, Costa è ancora più forte e prosegue nella sua rotta di successo, consolidando le tante innovazioni introdotte negli ultimi mesi a bordo delle sue navi.



“Il continuo sostegno alle Agenzie Partner con strumenti e servizi innovativi e la grande attenzione alla comunicazione attraverso un nuovo linguaggio, sono tutte azioni per offrire e trasmettere l’eccellenza, l’autenticità e l’unicità del prodotto Costa – aggiunge il Country Manager Italia, Carlo Schiavon –. Un altro motivo di soddisfazione per la Compagnia, oltre all’importante anniversario, è l’aggiunta di Costa Fortuna ai nostri programmi nel Mediterraneo per il 2023, con 3 esclusivi itinerari di 15 giorni alla scoperta di Turchia e Malta, di Grecia e Spagna e delle Isole Canarie oltre le colonne d’Ercole. Una formula che per la prima volta sarà disponibile anche in piena estate, consentendo ai nostri Ospiti di godersi al meglio le proprie vacanze nel Mediterraneo”.