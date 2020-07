Satispay conquista le spiagge con i pagamenti digitali

13:15

Sono oltre 250 gli stabilimenti balneari italiani che hanno aderito a Satispay, la soluzione di pagamenti digitali tramite il proprio smartphone.

Pubblicità

Un risultato trainato dalle esigenze post Covid, dove digitale e touchless diventano fattori determinanti anche in spiaggia: nel solo mese di giugno, infatti, le attivazioni sono cresciute del 50 per cento rispetto all'anno precedente.



In questo modo gli stabilimenti possono evitare il contatto con il denaro contante, agevolando i flussi di spostamento dei bagnanti. Questi ultimi possono pagare tramite Satispay scaricando l'app e inserendo i propri dati identificativi oltre all'Iban del conto: basta poi filtrare la categoria spiaggia o inquadrare il QR code presente nello stabilimento. O. D.