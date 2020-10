eDreams ODIGEO lancia l’analisi dei trend di viaggio con l’AI

15:57

Analizzare i trend di viaggio attraverso l’Intelligenza Artificiale per creare un indicatore forte per le destinazioni sulle tendenze della domanda. È questo il nuovo servizio lanciato da eDreams ODIGEO, un tool gestito dal reparto Media Services che fornisce insight di valore riguardo le tendenze del settore a livello globale e le abitudini dei viaggiatori in forma anonima.

Il servizio è finalizzato a supportare gli enti del turismo, i rappresentanti politici e le amministrazioni locali nello sviluppo di strategie efficaci per l'esperienza dei turisti a livello locale, regionale e nazionale.



I dati partono dall'analisi di oltre 21 miliardi di data point resi anonimi, che a loro volta forniscono informazioni sull'offerta viaggi e sulle tendenze della domanda, sulle preferenze dei consumatori e sulle abitudini di viaggio.



Il servizio è disponibile per le organizzazioni partner su abbonamento a seconda dei dati richiesti.