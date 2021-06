Un patto Facebook-Touring per digitalizzare le piccole imprese del turismo

19:30

Facebook e Touring Club Italiano hanno stretto un nuovo accordo per supportare le piccole imprese turistiche nei 252 borghi certificati Bandiera Arancione. Il patto concerne ovviamente la digitalizzazione.

Il social network offre strumenti e modalità per comunicare al meglio e a un vasto pubblico i propri servizi. Come riporta La Stampa, i piccoli imprenditori avranno a disposizione una sezione dedicata sull'hub online di #piccolegrandiimprese (il progetto di Facebook per la digitalizzazione delle Pmi), uno strumento di diagnosi digitale gratuito per valutare il proprio grado di competenze.



Il 10 giugno si potrà partecipare a un webinar con esperti che spiegherà come creare le propria vetrina virtuale con tanto di e-commerce da collegare a Facebook e Instagram e come usare applicazioni quali Messenger e WhatsApp Business per comunicare con i clienti. M. T.