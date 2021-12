La piattaforma Ozon, ‘il nuovo Amazon’, prepara lo sbarco in Italia

11:43

L’’Amazon della Russia’ si prepara a sbarcare in Italia. Dopo la quotazione record a Wall Street, Ozon arriverà anche nel nostro Paese, definito dall’a.d. Shulgin Ozon come “destinazione chiave” per la piattaforma di e-commerce russa.

“Sono 85 milioni le persone al mese che visitano la nostra app e il nostro sito web. Sono persone che spendono in Russia con Ozon, e abbiamo 21 milioni di clienti, persone

che hanno realizzato almeno un acquisto nell’ultimo anno. Si tratta di un pubblico immenso, e ovviamente ci sono tante persone interessate ad acquistare brand italiani. Questo è il motivo per cui il prossimo anno pianifichiamo di lanciare le nostre operazioni in Italia - ha spiegato Shulgin Ozon in un’intervista riportata dal Corriere della Sera a margine dell'evento ‘Russia Forum: Driving the Future’ a Expo 2020 Dubai -. Speriamo che entro la metà del prossimo anno sia possibile”.



“Le società italiane potranno inserire i loro prodotti sulla nostra piattaforma e noi forniremo opzioni di logistica per le spedizioni in Russia e ritorno: anche i marchi russi potranno vendere i loro prodotti in Italia. La compagnia si sta espandendo molto velocemente, per quest’anno ci aspettiamo un dato di crescita del 120%. E con questo tasso, pensiamo che la crescita continui anche più avanti”.



“Il nostro obiettivo per il prossimo anno è costruire contatti per permettere a compagnie di altri Paesi, come l’Italia, di vendere a cittadini russi attraverso Ozon. La nostra missione è di essere aperti per tutti, il servizio è lo stesso per tutti e non ci sono restrizioni sulla piattaforma per operare. Non imponiamo opzioni logistiche”.