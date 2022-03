Expedia Taap: al via i preventivi personalizzati per le agenzie di viaggi

10:54

Expedia Taap lancia la prima novità dell’anno: lo strumento per la creazione di preventivi personalizzati. Tool semplice e velocissimo, permette agli agenti di viaggi iscritti al Programma Agenzie Expedia Taap di creare in pochi clic preventivi pronti da inviare via e-mail in pdf o consegnare ai propri clienti.

Ogni preventivo non contiene solamente le informazioni delle soluzioni di viaggio e i contatti dell’agenzia: gli agenti possono modificare il documento inserendo o nascondendo informazioni, aggiungendo un messaggio personalizzato e completando il preventivo con il logo della propria agenzia per rendere il documento ancora più professionale.



Con un preventivo chiaro e accurato, pianificare un viaggio con Expedia Taap è ancora più semplice per gli adv.