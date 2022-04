La piattaforma per agenzie Bakuun.com si rinnova e cambia nome

17:33

Operazione rebranding per la piattaforma tecnologica Bakuun.com che da ora in avanti opererà senza l’estensione .com. Il portale che mette in contatto per le prenotazioni agenzie, compagnie aeree e hotel passa quindi a una nuova fase che implica anche un rinnovamento della strategia per operare.

Pubblicità

Riconoscendo il suo impatto nel settore dell'ospitalità come attore primario nell'innovazione della tecnologia di distribuzione B2B, Bakuun si concentrerà sulla fornitura di soluzioni di distribuzione end-to-end per aumentare l'automazione, migliorare l'efficienza e assicurarsi che rimangano commercialmente rilevanti.



"Insieme ad altri importanti cambiamenti di strategia re-brandizzare Bakuun ed eliminare '.com' dal suo nome rende il suo marchio più accattivante e più facile da ricordare – spiega il ceo Marco Bacchilega -. Siamo entusiasti di presentare il nostro nome aziendale abbreviato - Bakuun perché riflette la nostra evoluzione e adattabilità nel tempo attuale".