ItalyWow approda nel Metaverso con TravelMeetHub

ItalyWow approda nel Metaverso con un progetto dedicato all'industria turistica. La startup nata nel 2019 lancia TravelMeetHub, l'evoluzione del precedente marketplace realizzato dalla società, portandolo dalla dimensione 2D a quella 3D. Si tratta di una vetrina virtuale dove hotel, comuni, destinazioni turistiche ma anche agenzie di viaggi o tour operator potranno affittare una vetrina nella quale presentare i propri prodotti.

"Nel proprio hub virtuale - spiega l'azienda in una nota - la struttura o la destinazione turistica potranno inserire video immersivi, brochure, fissare appuntamenti virtuali e meeting sia b2b sia b2c in dieci lingue, creare una stanza per eventi e riunioni. Ad accogliere il visitatore sarà presente un'assistente virtuale gestita da un'intelligenza artificiale, 24 ore al giorno e sette giorni su sette".



Nel marketplace 3D l'albergo potrà proporre al potenziale cliente un'esperienza immersiva di ciò che andrà a vivere durante il viaggio, siano le stanze d'hotel o le attrazioni turistiche nelle vicinanze o i servizi che si riceveranno in struttura, dando poi modo al cliente anche di prenotare direttamente collegandoli al proprio channel manager.



"Oggi l'offerta del customer care viene proposta anche ai turisti del metaverso - conclude ItalyWow -. In tal modo verrà coinvolto il pubblico con tutto il potenziale dell'ambito digital al servizio del mondo travel e hospitality. Attraverso nuove esperienze di viaggio in località e strutture ricreate con la massima cura del dettaglio o in mondi totalmente progettati per rispondere alle esigenze degli esploratori contemporanei".