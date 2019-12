Expo Dubai, ingresso incluso per i crocieristi di Msc Lirica

08:00

Msc Crociere giocherà un ruolo di primo piano in occasione dell’Expo di Dubai 2020, l’evento per il quale sono attese nell’Emirato circa 25 milioni di persone da tutto il mondo.

Msc Lirica farà scalo a Dubai per l'inverno 2020 con crociere di 7 notti che partono ogni domenica per Abu Dhabi e il costo dell'ingresso all'Expo 2020 sarà incluso nel costo del biglietto di crociera per gli ospiti della nave.



“I crocieristi potranno inoltre beneficiare di navette gratuite disponibili dal porto di Dubai all'Expo 2020 e viceversa – sottolinea la compagnia in una nota -, oltre a un voucher "coda intelligente" che darà la possibilità di accedere velocemente a tre padiglioni. L'escursione, infine, consentirà agli ospiti dell'Expo 2020 di scoprire tutto ciò che il più grande salone del mondo ha da offrire”.