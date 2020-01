Karisma, crescono le prenotazioni per Marocco e Giordania

di Amina D'Addario

Capodanno all'insegna del sold out per Karisma Travel. L'operatore romano ha chiuso il 2019 con un incremento del fatturato del 12 per cento e prenotazioni al rialzo su Marocco e Giordania, insieme al ritorno in forze dell'Egitto classico.

"Dalla scorsa Pasqua - sottolinea il titolare Luca Manchi - le crociere in Egitto hanno segnato un incremento del 300 per cento, ma quel che conta di più è il tasso di soddisfazione dei viaggiatori che si è mantenuto su livelli altissimi".

La domanda per la Giordania

Diversa, invece, la situazione della Giordania: "La domanda è in questo momento più alta di quella che il Paese è in grado di sostenere. Alla mancanza di posti letto - sostiene Manchi - si aggiungono un prodotto turistico di media qualità e tariffe aeree in aumento".