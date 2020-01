Identity Plus rinnova i viaggi di nozze: spazio alle esperienze

12:08

“La luna di miele, più di qualsiasi altro viaggio, è una preziosa pausa dalla quotidianità sempre più complessa e frenetica. Ecco perché è importante rispondere in modo personalizzato alle richieste delle agenzie di viaggi”. Francesca Belotti, product manager e responsabile booking di Identity Plus, spiega con queste parole la priorità di Identity Plus nella confezione dei pacchetti dedicati agli honeymooner.

Gli itinerari personalizzati

Pacchetti che, quest’anno, spaziano dai fly&drive nei parchi canadesi e nelle città degli States ai safari in Africa, in una programmazione che si arricchisce anche di itinerari più esperienziali con cooking lesson e interazione con la spiritualità delle popolazioni orientali. “L’obiettivo - confina Belotti - è creare momenti di qualità in cui gli sposi possano identificarsi e vivere esperienze senza tempo. Viaggi unici e indimenticabili, dalle forti emozioni che danno valore al vissuto”.



Tra le proposte anche quelle di soggiorni balneari upper level alle Maldive e a Mauritius, possibili grazie alla collaborazione dell’operatore con brand quali Crown & Champa Resorts alle Maldive ed Heritage e Veranda Resorts a Mauritius.

Per agevolare l’advance booking Identity Plus applica sconti alle tariffe delle coppie che prenoteranno il loro viaggio entro il 14 febbraio.