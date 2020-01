Il leader dei Thake That Gary Barlow brand amassador per P&O Cruises

15:58

Gary Barlow è il nuovo volto di P&O Cruises. Il leader dei Thake That è stato scelto come brand ambassador della compagnia di crociere.

Pubblicità

La scelta della pop star, si legge su ttgmedia.com, avviene in prossimità della presa in consegna di Iona, nuova ammiraglia della compagnia di crociere, la più grande mai realizzata per il mercato britannico.



"Siamo immensamente orgogliosi di avere qualcuno della statura e del talento di Gary che lavora con noi come ambasciatore del marchio - ha dichiarato Paul Ludlow, presidente di P&O Cruises -. Non vediamo l'ora di rivelare presto altri dettagli entusiasmanti sul ruolo di Gary".



Nel frattempo, Barlow ha anticipato sul suo profilo Instagram che presto salirà a bordo di Iona in qualità di direttore musicale della nave.