Un nuovo tour operator fa il suo ingresso nel mondo dei viaggi linguistici: Five Fox si presenta al mercato forte di un’esperienza maturata nel settore, che gli ha permesso di definirsi quale vero e proprio “grossista di prodotti sempre diversi e nuovi da proporre al mondo della scuola passando per il canale delle agenzie di viaggio”.

Prodotto tailor made

È uno dei soci fondatori, Alberto Gradante, a presentare l’azienda che dalla sua sede di Perugia mira a raggiungere le adv di tutta Italia, per le quali confeziona prodotti “di qualità, rigorosamente tailor made, usufruendo di una lunga esperienza quanto a selezione delle scuole e dei servizi accessori”.



Le destinazioni

Alle agenzie viene garantita la commissione sui viaggi venduti, che è “variabile in base sia alla destinazione sia al numero di notti di durata del viaggio”.

Quanto alle mete trattate, Five Fox spazia dall’Europa agli Stati Uniti e al resto del mondo e ha in preventivo in futuro di aprire anche un settore incoming per curare i viaggi linguistici degli stranieri in Italia. “Per ora tuttavia – precisa Gradante – preferiamo concentrarci sull’outgoing, facendoci conoscere da quelle agenzie che solitamente si rivolgono ad altri operatori, ma che potrebbero trovare in noi un partner affidabile e puntuale”.



Gli obiettivi 2020

Il primo obiettivo per il 2020? “Dare valore aggiunto ai punti vendita, offrendo un prodotto di qualità che fa perno su scuole attentamente selezionate e su un know how specifico che ci consente di diventare unico referente in grado di consigliare, in base alle esigenze dei singoli istituti, la soluzione più indicata per formare i ragazzi attraverso un viaggio ad hoc, studiato in ogni minimo dettaglio”.