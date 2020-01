15:13

Msc continua a investire sulla flotta. La compagnia di crociere ha siglato oggi in Francia un accordo con Chantiers de l'Atlantique per la costruzione della terza e quarta nave alimentate a Gnl World Class (già in opzione) ed esteso al 2030 il piano di espansione della flotta.

La consegna delle due nuove ammiraglie è prevista rispettivamente per il 2025 e il 2027. L’investimento complessivo per la loro costruzione è di 2 miliardi di euro.



Esteso il piano di espansione

Msc Crociere e Chantiers de l'Atlantique hanno inoltre esteso la loro collaborazione per il prossimo decennio con altri due progetti. Le due società hanno firmato un protocollo d'intesa per lo sviluppo di un prototipo di una nuova classe di navi alimentate a Gnl. Per questo progetto, la compagnia, il cantiere navale e altri partner si concentreranno sullo sviluppo delle ultime tecnologie ambientali in linea con le richieste dell'Organizzazione Marittima Internazionale per il 2030 e il 2050. Le quattro navi di questa nuova classe rappresentano un investimento superiore a 4 miliardi di euro.



Un secondo memorandum d'intesa prevede la collaborazione tra Msc Crociere e Chantiers de l'Atlantique per lo sviluppo di un altro prototipo di una nuova classe di navi, che esplori la possibilità di utilizzare l'energia eolica e altre tecnologie all’avanguardia su navi passeggeri.



I tre accordi firmati oggi rappresentano così un investimento superiore a 6,5 miliardi di euro.



"I tre accordi firmati oggi estendono l’orizzonte temporale del nostro piano di investimenti fino al 2030 – spiega Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Gli accordi si basano su una partnership di lunga durata con Chantiers de l'Atlantique. Confermano, inoltre, l'impegno del nostro comparto verso la sostenibilità ambientale e consentono all’industria crocieristica di posizionarsi come leader mondiale nello sviluppo di tecnologie di ultima generazione".