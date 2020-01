di Isabella Cattoni

08:35

Il 2020 sarà “L’anno del consolidamento, con l’obiettivo di far crescere il fatturato totale di un 15-18 per cento e di recuperare sul fronte della marginalità": Giuseppe Pagliara (nella foto), amministratore delegato di Erregi Holding, commenta così il futuro del Gruppo Nicolaus.

Intanto, il gruppo ha messo in cascina un fatturato 2019 che ha superato i 100 milioni, in aumento del 20 per cento circa sull’anno precedente malgrado qualche sacrificio sul fronte della marginalità.

E le potenzialità per l’anno in corso sono buone. “Al momento, stiamo registrando un incremento del volume delle prenotazioni molto promettente. A breve daremo indicazioni più precise ma posso già evidenziare che il 2020 sarà un anno sfidante, dove un ruolo di primo piano verrà giocato dalla destinazione Tunisia”.



L’anno della Tunisia

Secondo Pagliara sarà la Tunisia il vero concorrente del Mare Italia: “L’Egitto, che lo scorso anno è stato un rivale importante per il mare di casa nostra, quest’anno evidenzia una tendenza al rialzo – anche per ragioni di tassazione locale – sul prezzo degli alberghi. Inoltre, anche il caro carburante incide in modo più significativo sul costo totale del pacchetto di viaggio, che è destinato ad aumentare di un 15-20 per cento rispetto al 2019. Certo, si tratta di una destinazione valida 365 giorni all’anno, contro una Tunisia che può essere proposta per 150 giorni all’anno, ma sui periodi di punta il rapporto qualità-prezzo di quest’ultimo Paese non avrà eguali”.