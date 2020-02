Royal Caribbean porta il chill luxury a Perfect Day at Coco Cay

15:56

Arriva un altro tassello, rigorosamente di alta gamma, a completamento dell’offerta dell’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas.

All’interno di Perfect Day at Coco Cay si aprono ora le porte del Coco Beach Club, l’esclusivo complesso dotato di cabanas galleggianti e piscina infinity a sfioro. Inoltre sono state inaugurate altre due spiagge, Breezy Bay a Chill Island e South Beach.



La new entry introduce nell’isola anche il concetto di chill luxury: “Ogni cabana dispone di uno scivolo privato per un tuffo nell'oceano, amaca sull'acqua, zona pranzo, doccia di acqua dolce, angolo bar e un'imbattibile vista sul mare per una giornata dove la parola d'ordine è relax. In alternativa, ci sono le 10 beach cabanas sulla spiaggia, dei veri e propri rifugi di lusso incastonati in riva al mare, ognuna delle quali può ospitare fino a otto persone”.