Club Med Seychelles: via alle vendite del nuovo resort

10:26

Apriranno in occasione dei #BlueDays, dal 10 al 12 marzo, le prenotazioni per il nuovo Club Med Seychelles, che aprirà i battenti il prossimo ottobre. Per il lancio della struttura è anche stato pianificato un roadshow in Italia con l’ente del turismo: in tutto sono previste 11 tappe a Genova, Treviso, Verona, Brescia, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, oltre a una tappa in Puglia.

Club Med Seychelles sorgerà sull’isola privata di Sainte Anne: l’eco resort sarà raggiungibile dall’aeroporto in 30 minuti, di cui 15 in barca. La struttura dista 3 chilometri dalle coste di Mahe.



Il resort metterò a disposizione anche un’oasi dedicata alt relax con una piscina Zen per soli adulti, una biblioteca e una spa con salone di bellezza e hammam, oltre a una scuola di yoga.



Ma ci sarà spazio anche per i bambini con il Petit Club Med (da 2 a 3 anni), il Mini Club Med (da 4 a 10 anni) e il Club Med Passworld (da 11 a 17 anni). Inoltre è prevista un’area riservata alle coppie.