Ed è subito viaggi: Cuba novità del 2020

09:51

È Cuba la novità della stagione 2020 di Ed è Subito Viaggi, che ha deciso di ampliare la programmazione sull’onda dell’aumento di richieste per tutta l’America Latina. Nel nuovo catalogo dedicato all’area l’operatore ha aggiunto il Paese caraibico con una proposta di tour e minitour a partenza garantita tra cui ‘Le Perle delle Antille’, ‘Il centro di Cuba’ e ‘Profumo cubano’ dove, partendo da L’Avana, si andrà alla scoperta delle meraviglia culturali e naturalistiche del Paese a Vinales, Cienfuegos, Trinidad, Camaguey, Bayamo e Guamà.

Gli ospiti potranno scegliere la tipologia di hotel a loro più adatta e integrare il tour con delle estensioni mare in resort a Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa Maria e Guadalavaca. “Cerchiamo costantemente di arricchire la nostra programmazione - spiega il direttore Stefania Picari - e i nostri sforzi sono premiati in termini di aumento delle richieste, che si concentrano maggiormente su tour di nicchia e viaggi di nozze”.



Richieste in aumento

Oltre a Cuba il catalogo America Latina propone una selezione di tour e soggiorni con partenze libere e garantite in Argentina, Brasile, Perù, Cile e Messico. “L'obiettivo centrale dei nostri itinerari - sottolinea Picari - è trasmettere il senso reale del territorio esplorato”. Il punto di forza, secondo il direttore, è la capacità di fidelizzare il cliente, che diventa protagonista del proprio viaggio nel pieno contatto con la cultura locale.

Il nuovo catalogo è disponibile nelle agenzie di viaggi e in versione sfogliabile su www.subitoviaggi.it.