Cuba reagisce: “Investiamo per crescere”

21:00

Cuba e l'Italia: un binomio ad altissimo potenziale, per il quale occorre fare di più. Sono state queste le parole dell'Ambasciatore cubano nella Penisola, Josè Carlos Rodriguez Ruiz, che vede nel turismo un fattore fondamentale per lo sviluppo del Paese in toto.



Le difficoltà

"Fino a oggi abbiamo dimostrato non soltanto una forte capacità di resistenza, ma anche l'abilità nel crescere confrontandoci con le avversità". Difficoltà che hanno avuto un impatto inevitabile sui numeri del 2019: -9,2 per cento gli arrivi internazionali, con un calo che interessa anche i nostri connazionali diretti sull'Isla Grande. "Nel 2019 sono stati 133.436 i turisti italiani arrivati nel...(continua a leggere nella digital edition)