Torna in agenzia ‘Il Grande Nord’ di Giver

Scandinavia, Norvegia, Islanda e Nord Europa. Queste le destinazioni protagoniste del nuovo catalogo ‘Il Grande Nord’ targato Giver. Per la programmazione 2020 l’operatore garantisce le tariffe pubblicate, a prescindere da eventuali oscillazione dei cambi delle valute o del prezzo del carburante.

Nel nuovo catalogo, già in distribuzione nelle agenzie di viaggi italiane, il t.o. rinnova la sua catena di voli speciali diretti da Milano Malpensa al Circolo Polare Artico (Bodø e Tromsø) operata per il terzo anno consecutivo da Alba Star. Alle proposte classiche, il t.o. unisce una serie di tour che permettono di scoprire la Norvegia più selvaggia, quella del sole di mezzanotte che, da maggio a fine luglio, illumina le isole Lofoten, Vesteralen, il Finnmark e Capo Nord.



Le altre novità

Sono stati ripensati gli itinerari oltre il Circolo Polare Artico. Il catalogo presenta infatti una nuova versione dei 5 prodotti abbinati al volo speciale diretto da Milano Malpensa: I gioielli del Nord, tour di 8 giorni dedicato a chi cerca un’esperienza di viaggio completa al di sopra del Circolo Polare Artico, tra isole Lofoten e Capo Nord; Le meraviglie Artiche, tour di 8 giorni per appassionati del Nord; Tra natura e cultura, tour di 8 giorni dedicato alla Lapponia; Lofoten, Lapponia e Hurtigruten, un viaggio di 8 giorni per vivere tutte le sfacettature della Norvegia settentrionale; e Fantasia di Isole e Capo Nord, tour di 8 giorni focalizzato sulle isole Lofoten e Vesteralen, con tre pernottamenti nei due arcipelaghi.



Due invece le novità con voli di linea: Lo Splendore della costa Sud-Occidentale, un programma di 8 giorni che si spinge a sud della città di Bergen, portando i passeggeri ad esplorare le meraviglie del Lysefjord, con il Pulpit Rock, il Telemark e la graziosa città di Stavanger; e I laghi finlandesi, un vecchio classico della programmazione di Giver reso più snello (6 giorni di durata).



Le altre proposte

La programmazione include poi viaggi con accompagnatore esclusivo Giver in lingua italiana o proposte individuali su misura verso la Norvegia, l’Islanda, la Finlandia, Svezia, Danimarca, Groenlandia, Lituania, Lettonia, Estonia e Groenlandia.



Inclusa anche una sezione dedicata alle navigazioni a bordo delle navi di Hurtigruten, storica compagnia di navigazione norvegese celebre per il postale dei fiordi norvegesi e di cui Giver Viaggi e Crociere è Main Agent per l’Italia, con itinerari individuali o di gruppo lungo la costa norvegese, isole Svalbard, Islanda e Groenlandia.