Msc Meraviglia prosegue la rotta: confermato lo sbarco in Messico

11:55

Nella giornata di ieri Msc Meraviglia ha ricevuto l'autorizzazione formale e definitiva da parte dalle autorità sanitarie locali dello stato di Quintana Roo, in Messico, ad approdare a Cozumel. La nave è arrivata al largo della costa occidentale di Cozumel il 26 febbraio intorno alle 21,30 ora locale (alle 3,30 ora italiana).

Pubblicità

A causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, tra cui venti da 35-40 nodi e difficili condizioni meteomarine, Msc Meraviglia è attualmente in rada vicino alla stazione piloti in attesa che il vento diminuisca per consentire al pilota del porto di imbarcarsi in sicurezza per supportare la manovra di ormeggio in porto. La velocità del vento massima consentita dal porto di Cozumel per l'ormeggio è di venti nodi. In base alle attuali previsioni meteorologiche è atteso un miglioramento in mattinata attorno alle ore 8 locali (ovvero alle ore 14 ora italiana). L’attracco in porto in Messico dovrebbe quindi essere solo una questione di ore.