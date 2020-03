Costa Crociere: fino al 3 aprile riprogrammati gli itinerari con scalo in Italia

08:30

In relazione all’ultimo decreto emanato dal Governo, Costa Crociere ha riprogrammato fino al 3 aprile gli itinerari delle navi che avevano previsto scali nei porti italiani.

"Come compagnia italiana, il nostro impegno è quello di garantire il massimo supporto alle autorità e alla comunità italiane in questo sforzo straordinario per affrontare l'attuale situazione di emergenza" ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere.



Seguendo questa linea, le crociere in corso faranno scalo nei porti italiani solo per consentire agli ospiti di sbarcare e rientrare a casa, senza escursioni o nuovi imbarchi.

La compagnia sta informando i passeggeri offrendo loro un credito per una futura crociera da realizzare un altro momento.

Il provvedimento segue alla misura già adottata nei giorni scorsi, che prevedeva la cancellazione delle prenotazioni di ospiti italiani in partenza per crociere al di fuori del Mediterraneo.