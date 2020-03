La formazione ai tempi del coronavirus, il caso Lombard Gate

09:27

Il tempo del coronavirus è un tempo sospeso, che però può essere utilizzato al meglio per informarsi e aggiornarsi, in modo da essere pronti a ripartire non appena la tempesta sarà passata.

In un momento in cui i webinar impazzano Lombard Gate va in controtendenza e, per presentare il suo nuovo catalogo, decide di andare a recuperare il rapporto interpersonale. “Il nostro - spiega la managing director dell’operatore, Vanna Garavaglia - è un approccio diretto, non cattedratico, di apprendimento sulle destinazioni”.



Un piano su misura

Un modo semplice per trasformare l’agente di viaggi da semplice fruitore passivo del programma di formazione a primo attore di un piano di aggiornamento su misura. “Basta chiamarci telefonicamente in orario di ufficio o mandare una mail a info@lombardgate.it - aggiunge Garavaglia - per organizzare un appuntamento telefonico: siamo a disposizione dei dettaglianti per fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per proporre al meglio le nostre destinazioni, una volta che tutto questo terribile periodo sarà passato”.



Una Academy tailor-made, non vincolante e rigida come un webinar, per chiarire ogni aspetto tecnico delle destinazioni di ‘Il Mondo visto da Lombard Gate’: dalla stagionalità migliore alle regioni adatte alle diverse tipologie di clientela, dalle fasce di prezzo ai consigli per esaudire i desideri dei repeater.