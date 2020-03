di Adriano Lovera

15:34

"Il momento è particolare. Ma l'invito che rivolgiamo agli agenti è: non sparite, siate rintracciabili, sia per i clienti sia per i tour operator". È il messaggio lanciato alla distribuzione da Ivana Di Stasio, managing director del t.o napoletano I Viaggi del Delfino (nella foto).

"Tante famiglie - sottolinea - vivono dei drammi. Per questo, per una questione di tatto, gli operatori turistici si astengono dal lanciare campagne promozionali e pubblicitarie. Resta il fatto, però, che siamo operativi. Se si ragiona a partire dall'estate, si possono tranquillamente preparare preventivi e pacchetti per chi ne fa richiesta. E bisogna ammettere che in questa fase si trovano tariffe appetibili e una grande flessibilità come politiche di cancellazione, sia tra i vettori sia presso le strutture. Queste, in particolare, ormai in molti casi ammettono la cancellazione senza penali, anche se ravvicinata".



Con i dovuti modi, aggiunge, "gli agenti dovrebbero cercare di contattare i clienti fidelizzati e proporre loro un'ispirazione".