Evolution Travel: tutti rientrati i clienti in viaggio

09:51

Operazione compiuta: tutti i clienti di Evolution Travel ancora all’estero, nelle mete di medio e lungo raggio, sono potuti rientrare in Italia. “La priorità di questi giorni per noi, come per tanti colleghi del settore, era far sì che le persone tornassero a casa, dai loro affetti, cercando di rassicurarle il più possibile in merito alla certezza del loro rientro - commenta Carmine Di Meo, responsabile del reparto booking di Evolution Travel -. Forse, mai come adesso possiamo dirci umanamente soddisfatti che tutto sia andato per il meglio”.

Lo sguardo al futuro

L’operazione è andata a buon fine grazie all’attivazione di una triangolazione tra i consulenti di viaggio online, i viaggiatori e le figure interne all’azienda, che ha attivato un protocollo ad hoc da seguire.



“Ora che questo delicato passaggio è concluso, possiamo tornare a concentrarci totalmente sulla strategia per il futuro e sulle attività da dedicare a tutto il network - continua Di Meo -: oltre a mettere a fuoco le prospettive del mercato, l’obiettivo di primo periodo è mantenere vivo il senso di far parte di una community di professionisti che, nei momenti di difficoltà, trae forza e ispirazione anche dal proprio senso di appartenenza”.