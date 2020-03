easyJet, oggi il volo di rimpatrio per gli italiani fermi a Tenerife

12:17

Anche easyJet si mette al servizio dell'Unità di crisi della Farnesina per rimpatriare i connazionali all’estero. È previsto per oggi il volo straordinario che riporterà nella Penisola i viaggiatori italiani bloccati a Tenerife, dopo la chiusura delle frontiere per l'emergenza covid-19.

Secondo quanto annunciato dalla compagnia aerea attraverso i profili sociali, la partenza è prevista per le 12.20 ora locale. L’aereo atterrerà a Milano Malpensa.



Il vettore sta organizzando altri voli speciali verso le altre nazioni coperte dal network. L'elenco completo delle rotte è disponibile a questo link.



La compagnia aerea invita inoltre a contattare i tour operator e le agenzie di viaggi di riferimento.