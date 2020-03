Richard Fain, Royal Caribbean, esorta gli agenti a lavorare per la ripresa

09:28

Richard Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean, ha inviato in un video un messaggio di speranza agli agenti di viaggi di tutto il mondo nel momento cruciale di una delle più grandi crisi del settore.

Come riportato da Preferente, Fain incoraggia a prepararsi per "tempi migliori", quando la pandemia passerà e ci sarà una "forte domanda di vacanze. So che ultimamente c’è stato un duro lavoro a fronte di risultati insoddisfacenti, ma non si tratta di tempo sprecato e ne varrà la pena - ha detto Fain -. Queste settimane di forzata assenza di contatti diretti stanno intensificando la voglia di stare insieme e pensare a una prossima vacanza sarà molto ambito quando la situazione attuale passerà".



Per tutti questi motivi, Fain ha esortato gli agenti a non abbassare la guardia in questo momento difficile e ha sottolineato il loro valore all'interno dell'azienda. “In Royal Caribbean abbiamo sempre creduto nell'enorme valore che gli adv apportano a noi e ai nostri clienti. Li ammiriamo e li apprezzeremo sempre”.