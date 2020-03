Futura Vacanze: voucher e prezzo bloccato per le partenze di aprile

14:13

Futura Vacanze adegua la sua policy al protrarsi dell’emergenza coronavirus. Il tour operator, che sta già erogando i voucher previsti dalla direttiva del Governo per la scadenza del 3 aprile, tramite la formula 'Salva Vacanza' permette di spostare la propria prenotazione entro il 30 aprile a un altro periodo (esclusi ponti, festività e il periodo tra il 1 e il 23 agosto), sempre nell’arco di un anno dalla data di cancellazione, bloccando il prezzo del pacchetto. Una policy applicata alle pratiche con partenza fino al 19 aprile.

“Cerchiamo in tutti i modi di aiutare il mercato – commenta il direttore vendite commenta Belinda Coccia (nella foto) - perché, anche se non potremo annullare l’ingente danno causato da una situazione mai affrontata prima, è più che mai vitale esserci. Per le agenzie, per chi ci ha scelti per le proprie vacanze, per tutto il settore”.



La nuova prenotazione confermata godrà, inoltre, della garanzia di poter annullare per qualsiasi motivo e senza penali la pratica fino a 7 giorni prima della partenza.