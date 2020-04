WeRoad: gift card per due anni e itinerari in Italia on the road

14:38

La strategia per ripartire è tracciata: WeRoad, che lancia viaggi on the road in giro per il mondo, ha messo in campo due iniziative per permettere alla sua community di viaggiatori di tornare a programmare i viaggi.

La prima è quella delle Gift Card, speciali carte che permettono di regalarsi un viaggio per una delle oltre 100 destinazioni proposte. Le card hanno diversi tagli e validità di due anni.



Inoltre, il team sta infatti lavorando a nuovi itinerari alla scoperta della nostra penisola per sostenere le economie locali e incentivare i viaggi on the road in Italia quando sarà possibile tornare a mettere lo zaino in spalla. Saranno disponibili itinerari “lunghi” (7-8 notti) ed esperienze in barca a vela, che si aggiungono ai già disponibili itinerari express.



“La risposta è stata incredibile, in poche ore siamo stati travolti da richieste. È la dimostrazione che le persone, pur vivendo un momento di incertezza, hanno voglia di assicurarsi l’idea che presto torneranno a viaggiare” commenta Fabio Bin, co-founder di WeRoad.