La risposta di Desartica: estensione del voucher e agevolazioni per medici e infermieri

09:03

Estensione della validità dei voucher e una promozione dedicata agli operatori sanitari: sono le due iniziative lanciate da Desartica Advetnures per far fronte alla difficile situazione.

Pubblicità

La prima consiste nell'estensione della validità del voucher a 18 mesi invece dei 12 previsti, "per agevolare i clienti che avevano prenotato un viaggio con partenza in questi mesi", spiega Eugenio Paschetta, fondatore del t.o. specializzato in viaggi avventura.



In arrivo c'è anche la 'Promozione 1+1', dedicata a operatori sanitari, della protezione civile, militari e forze dell'ordine: "Abbiamo deciso di destinare il 10 per cento del nostro fatturato 2020 a questa operazione, che prevede la gratuità della quota accompagnatore a fronte dell'acquisto di una quota pilota".



Per aderire basta una semplice dichiarazione da parte del proprio Ente di appartenenza o un'autocertificazione attendibile e verificabile. O. D.