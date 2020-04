08:01

Tui lancia un nuovo messaggio carico di ottimismo. Come riportato da Preferente, il ceo, Fritz Joussen (nella foto), è convinto della capacità di ripresa dell'attività turistica. "Siamo fermamente convinti che le persone continueranno a voler viaggiare ed esplorare altri paesi e culture in futuro - sottolinea il manager, che prosegue - stiamo lavorando duramente per essere pronti alla ripresa quando l’emergenza sarà passata".

Prestito da un miliardo 800 milioni

Joussen ha rilasciato queste dichiarazioni dopo aver appreso che la Germania ha autorizzato il prestito del valore di un miliardo 800 milioni di euro concesso da KfW.



"Il governo tedesco ha agito rapidamente per salvare posti di lavoro e aziende in questi tempi eccezionali. Il prestito sarà fondamentale per Tui per poter superare una situazione internazionale senza precedenti".



I risultati 2019

Tui aveva richiesto il prestito a KfW alla fine di marzo per attutire gli effetti della pandemia. Joussen ha sempre difeso la strategia di sviluppo del gruppo. "Abbiamo registrato positivi risultati economici prima della crisi e torneremo a produrli".

Nell'ultimo anno fiscale 2019, il gruppo ha fatturato quasi 19 miliardi di euro e il suo utile operativo è stato di 893 milioni, incluse le perdite di quasi 300 milioni derivati dal blocco del Boeing 737 Max. Escludendo questi costi, i risultati operativi sarebbero stati al livello record del 2018 (1,2 miliardi di euro).

All'inizio di febbraio 2020, le prenotazioni erano superiori del 14% rispetto all'anno precedente, con gennaio che ha registrato i volumi più alti nella storia dell’operatore.