10:58

Due miliardi di euro per evitare un nuovo caso Thomas Cook. La Germania si appresta a immettere liquidità in Tui attraverso un prestito de la banca pubblica tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw), istituto finanziario che si occuperà di gestire i fondi stanziati dal Paese per l’emergenza coronavirus.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, le trattative per il maxi finanziamento sarebbero già a uno stato avanzato e prevederebbe l’intervento anche di altri istituti per il 20 per cento del totale.



Il colosso tedesco del tour operating, spiega Corriere.it, aveva fatto richiesta di un sostegno economico già due settimane fa, quando aveva annunciato la sospensione di tutte le attività fino al prossimo 15 aprile. Il finanziamento fornirebbe al gruppo il sostegno per potere superare la fase di emergenza e ripartire con le spalle sufficientemente coperte. In generale la Germania ha già messo in campo un piano da oltre 150 miliardi di euro e stanziato fondi da immettere nelle aziende in difficoltà, anche attraverso l’acquisizione di quote, per 600 miliardi.