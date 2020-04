Viaggi in barca: arriva il travel bond di letyourboat

13:25

Un soggiorno prenotabile sin da subito senza vincoli di scadenza, decidendo poi la partenza in un secondo momento. È questa l’iniziativa lanciata da Letyourboat, che opera nel settore delle vacanze in barca. Si chiama ‘travel bond’ ed è sostanzialmente un buono spendibile per un viaggio con una tipologia che consente di rispettare le necessità di distanziamento sociale, come sottolinea l’azienda con una nota.

Letyourboat sottolinea anche che l’intero valore del pacchetto acquistato è destinato al fornitore dell’esperienza.



Tra le soluzioni possibili c’è sia il pernottamento in barca, durante l’ormeggio, sia tour in mare per visitare luoghi lontani dalla folla.