Milani, Fto: “Mancano regole chiare per ripartire”

di Amina D'Addario

14:17

"Non ci sono ancore regole chiare per ripartire". È la denuncia di Gabriele Milani, direttore di Fto. "In queste settimane - ha detto intervenendo alla maratona sul turismo organizzata da Scai - non ci siamo mai fermati, abbiamo aiutato i turisti a rientrare in Italia a nostre spese e ora stiamo riprogrammando tutte le vacanze prenotate per l'estate. Il vero problema, però, è che non ci sono ancora regole del gioco chiare per poter riaprire".

Secondo Milani è infatti "difficile decidere se ripartire non sapendo ancora quali saranno i costi della sanificazione, quelli della formazione del personale, le regole sulla capienza o la responsabilità in caso di positività di un ospite".



Nonostante il momento di grande incertezza Milani si dice comunque convinto che il settore riuscirà a risollevarsi: "Ne usciremo rafforzati, perché la filiera dei viaggi è l'unica a garantire valori di sicurezza che nessun altro può mettere in campo".