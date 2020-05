Albatravel, nuovo ciclo di eventi live social per ripartire insieme alle agenzie

12:26

Albatravel riparte con #INVITOXSONALE, eventi live social per ripartire. Dopo il successo del progetto #HOME_DISCOVERY che ha visto nel mese di aprile la partecipazione massiccia delle agenzie di viaggi al calendario di webinar, ora l’operatore rilancia con un’iniziativa social per il mese di maggio.

“Dopo esserci dedicati alla formazione su alcune delle più interessanti mete e lieti dell’apprezzamento ricevuto da parte degli agenti - ha dichiarato Luca Riminucci (nella foto) direttore vendite - abbiamo pensato che fosse ora di cominciare a parlare sul serio del futuro prossimo per il nostro settore, scegliendo lo strumento delle dirette live sui canali social Facebook, YouTube e Linkedin per poter interagire con chiunque senza filtri”.



Ogni evento, con un calendario di appuntamenti a cadenza settimanale, prevede un dialogo dal vivo con agenti, albergatori, fornitori di servizi e altri esperti della filiera del turismo. “Chiederemo a tutti come si stanno preparando alla nuova fase, quali strategie metteranno in atto, quali prodotti, quali aggiornamenti al proprio modo di lavorare, quali precauzioni per la sicurezza i diversi attori del turismo metteranno in atto per aiutare a far ripartire il settore” aggiunge Mauro Bighin, direttore marketing.



Il primo evento live sarà oggi alle ore 15 e “per questo numero zero è prevista la partecipazione diretta di alcuni esponenti dello staff Albatravel, dal booking al commerciale, dal prodotto al marketing per fare vedere che ci siamo e che siamo davvero sempre al fianco della agenzie, come è nel nostro dna da sempre”, aggiunge Riminucci.