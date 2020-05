Disney Cruise Line, Thomas Mazloum è il nuovo presidente

12:58

Cambio al vertice di Disney Cruise Line. Thomas Mazloum ha assunto l’incarico di presidente della compagnia di crociere, al posto di Jeff Vahle, di recente nominato presidente di Walt Disney World Resort.

Mazloum, riporta Travel Mole, presiederà anche Disney Vacation Club e Adventures by Disney, che con le crociere forma il portfolio Disney Signature Experiences.



Negli ultimi anni, Mazloum ha ricoperto il ruolo di vice president resort and transportation presso Walt Disney World Resort, dopo aver passato 15 anni nel top management di Crystal Cruises.



Arrivato per la prima volta nel Gruppo Disney nel 1998 è tornato poi nel 2017.