Aeroviaggi ingrana la quinta e registra un avvio positivo dell'estate 2020. La stagione dell’operatore si è infatti inaugurata lo scorso 29 maggio con la riapertura delle prime due strutture in Sicilia, il Pollina Resort nei pressi di Cefalù e il Torre del Barone a Sciacca, che nei primi giorni di attività hanno registrato 3.000 presenze turistiche. Il che si traduce in un fatturto pari a circa 250mila euro.



Risultati incoraggianti

“Siamo orgogliosi dei primi risultati raggiunti con l’avvio della stagione - ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi -. Abbiamo rilevato un trend di prenotazioni molto significativo per le prossime settimane che ci fa ben sperare e dà valore a tutto il lavoro svolto. Siamo stati tra i primi a riaprire le strutture in Italia. Lo abbiamo fatto perché ci crediamo e siamo certi del valore che interpreta il turismo italiano nel nostro Paese così come all’estero. Essere imprenditori significa procedere nel percorso con coraggio, spirito di dedizione e convinzione nelle proprie idee. In questo delicato contesto, siamo certi di averlo fatto con grande spirito di collaborazione e il contributo da parte di tutto il Gruppo".

Altre aperture in giugno

In programma nel corso del mese di giugno l’apertura delle altre strutture del Gruppo presenti in Sicilia e in Sardegna.