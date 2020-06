Hurtigruten: nuovo programma di crociere in partenza da Dover

17:26

Hurtigruten ha annunciato un programma di crociere in partenza da Dover che comincerà da metà marzo del prossimo anno.

L'operatore norvegese effettuerà quattro crociere spedizione, già in vendita dal 20 giugno. Come riportato da TTGMedia, la compagnia ha affermato di aver seguito le linee guida raccomandate dal governo norvegese e di basarsi sui protocolli esistenti per introdurre pratiche aggiuntive per "una crociera sicura, sostenibile e divertente".



Maud, una piccola nave da spedizione con una capacità di 500 passeggeri, verrà rinnovata prima del suo arrivo a Dover.

Gli spazi comuni a bordo di Maud verranno tutti integralmente rinnovati e anche all’interno si utilizzeranno materiali scandinavi naturali. Tre i nuovi ristoranti: Aune, Fredheim, Lindstrom.

I quattro itinerari programmati per il 2021 comprendono la scoperta dei i fiordi invernali della Norvegia, delle Isole Britanniche o della Scandinavia.



"Siamo entusiasti di presentare crociere - spedizione da Dover tutto l'anno - ha dichiarato Anthony Daniels, direttore generale di Hurtigruten UK e Irlanda -. È una spinta necessaria per l'industria delle crociere in questo momento ed è particolarmente importante per mostrare in che modo la crociera- spedizione differisca da quella tradizionale”.