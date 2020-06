Sardinia 360 inaugura la stagione in Sardegna

12:14

Sardinia 360 inaugura la stagione con oltre 300 strutture tra hotel, residence e ville in sardegna e Corsica.

“In Sardegna ci sono tutte le condizioni per trascorrere vacanze sicure, senza rinunciare al piacere di vivere serenamente il proprio tempo libero. In questi mesi è stato fatto un grande lavoro, non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare a distanza ma uniti, per dare gambe ai nostri progetti. Abbiamo coccolato agenti di viaggi e partner e ne abbiamo conosciuti di nuovi. Abbiamo progettato e condiviso idee e iniziative. Adesso tutto è pronto e con Sardinia 360 abbiamo oltre 300 strutture tra hotel, ville, residence tra le quali scegliere per trascorrere le vacanze in Sardegna. Un grande segnale di fiducia per il mercato” dichiara Marco Bongiovanni (nella foto), amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management.

Fra le strutture pronte a ripartire, a Agrustos, a metà strada fra San Teodoro e Budoni, c’è Janna&Sole, che il prossimo 28 giugno darà il via all’estate.



Completamente rinnovata nel 2017, la struttura in esclusiva Sardinia 360, è proposta in formula all inclusive ed è meta ideale per famiglie con bambini. Si compone di 286 camere disposte in villini a schiera su due piani, 2 ristoranti e, a soli 300 metri dall’hotel, la spiaggia privata.