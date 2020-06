Royal Caribbean Group rinvia la ripartenza delle crociere al 15 settembre

08:00

Ancora uno stop per le crociere di Royal Caribbean Group. Con una nota scarna e sintetica, il gruppo ha esteso la sospensione della maggior parte delle partenze fino al 15 settembre 2020. La decisione è legata, si legge nella nota, alle “attuali condizioni di salute pubblica”.

Da questo ulteriore rinvio sono escluse le partenze dalla Cina, che sono bloccate fino alla fine di luglio, e le rotte per Bermuda, che invece ripartiranno ancora più avanti, e sono sospese fino al 31 ottobre 2020.



La compagnia assicura che sta lavorando con gli ospiti e i partner per affrontare la situazione cercando di creare a tutti i minori disagi possibili e si scusa per tutti gli inconvenienti.