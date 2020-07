di Amina D'Addario

08:42

"Siamo ancora in mezzo al deserto. Ci siamo resi conto che, mi spiace dirlo, non andrà tutto bene e che l'attesa sarà ancora lunga. Per questo dobbiamo fare in modo che il dialogo sia ancora più costruttivo e trasformare in progetti concreti le tante idee che abbiamo condiviso".

Michele Serra, presidente del Quality Group, ha parlato con franchezza in occasione dell'ultimo appuntamento online della Quality Academy, il ciclo formativo che in 71 giornate di confronti ha coinvolto più di 6 mila agenti.



"In questi mesi - ha detto - ci siamo salvati scoprendo il valore enorme della filiera". Ma non basta. Per rivoluzionare il mondo del turismo e "portarlo nel futuro" bisogna ora "mettere a terra i tanti pensieri virali e sforzarci di capire quali sono le risorse duplicate inutilmente, quali le sovrastrutture che possiamo eliminare per avere più risorse".



Quello che t.o. e adv hanno davanti a sé è un cammino ancora "di sopravvivenza", ma Serra ha tenuto a sottolineare che "diventerà un giardino fiorito e preparerà un futuro migliore".