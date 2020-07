08:02

Più piccoli, ma non per questo meno motivati. Alcuni tour operator sulla breccia fin dagli Anni Settanta stanno tornando a fare capolino, complice forse la rinnovata voglia di ripartire, di tornare a dialogare con il mercato, di ricominciare a lavorare su una stagione che non è ancora del tutto perduta.

Pubblicità

Si tratta di nomi rimasti operativi sul nostro mercato, che nel corso degli anni hanno lavorato un po' sotto traccia, continuando tuttavia a muoversi dietro le quinte. E che stanno tornando alla luce dei riflettori per riposizionare la propria offerta in agenzia.



Uno su tutti, Orizzonti tour operator, che inizia la sua corsa nel turismo negli anni Settanta e che ancora oggi programma Sardegna, Lampedusa e Pantelleria, aggiungendo però nuove destinazioni e guardando addirittura a Vietnam, Laos e Cambogia.



E ancora Olympia Viaggi, tradizionalmente legato ai viaggi in Europa, che ha tuttavia ampliato la programmazione anche con mete italiane.



Il servizio completo è disponibile sull’ultimo numero di TTG Italia, online sulla Digital edition.