Etnia Travel Concept rivoluziona il management

Cambia l’identità manageriale di Etnia Travel Concept dopo che Ivano Zilio ha deciso di uscire dalla società del tour operator per dedicarsi alla propria attività principale: quella all’interno del network Primarete, di cui egli stesso è presidente.

Il nuovo assetto dell’operatore prevede una divisione specifica delle competenze, con il general manager Antonio Falcone che si dedicherà esclusivamente alla parte amministrativa e commerciale, mantenendo la carica di amministratore delegato.

La responsabilità del prodotto e dei singoli pm, oltre che le attività di marketing e comunicazione, verranno divise tra Raffaella Dinon e Francesca Morellini, che insieme contribuiranno a sostenere la crescita dell’azienda.



Uno spazio digitale per ogni pm

Il t.o. ha inoltre previsto una serie di investimenti sulla digitalizzazione attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di strumenti che miglioreranno il modo di porsi di Etnia verso gli agenti di viaggi. Lo scopo, spiega l’azienda, è anche quello di operare agevolmente in smart working, in modo da superare i limiti imposti alla mobilità dalla situazione di emergenza sanitaria ancora in corso.



“Etnia Travel Academy - riporta la nota aziendale - diventerà un contenitore nel quale ogni product manager avrà un proprio spazio che potrà essere utilizzato per interagire in maniera visiva con i propri interlocutori e la parte ‘empatica’ di Etnia Travel Concept diverrà più evidente e ricercata”.