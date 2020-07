Crociere, negli Stati Uniti lo stop esteso al 30 settembre

11:24

Tutte le compagnie di crociere avevano già autonomamente deciso di non riaprire agli itinerari negli Stati Uniti fino alla metà di settembre. Ora lo stop è stato ufficializzato dal Centers for Deseases Control del Paese e la chiusura al comparto verrà estesa fino alla fine del mese di settembre.

“Stiamo lavorando intensamente alla creazione di protocolli utili alla riapertura del settore in maniera sicura in tutto il mondo – ha evidenziato la Clia, l’associazione delle compagnie di crociere, in una nota – e lavoreremo a stretto contatto con Cdc per stabilire misure adatte per garantire la massima sicurezza nelle crociere”.