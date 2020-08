Travelloso: la rivincita della vacanza in residence

09:17

"Abbiamo riportato in agenzia un prodotto che esisteva già, ma che oggi ha trovato uno sbocco importante". Danilo Gorla, brand and marketing manager di Travelloso, racconta così la scelta rivelatasi vincente di puntare fin dagli esordi sul segmento appartamenti e residence.

“Non ci siamo inventati niente, due anni fa abbiamo pensato che, non potendoci scontrare con i villaggisti, dovevamo investire su un prodotto che non era più presente nei cataloghi" e che, rileva Gorla, sta ora registrando un trend interessante.



Per quanto riguarda la prossima stagione, il manager non nasconde l'intenzione di riannodare il filo con l'estero: “Vorremmo tornare a programmare Mar Rosso e Canarie”. E novità importanti si profilano anche sul prodotto Italia: “L'obiettivo per il 2021 - precisa Gorla - è di arrivare a gestire in esclusiva alcuni residence al mare e in montagna”.